La directrice de la paix et de la sécurité internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Hanin Ben Jrad, a mis en exergue l’importance de se conformer aux principes du droit international et à la Charte des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix et la gestion des crises et des conflits.

La responsable a affirmé que la Tunisie continue à promouvoir des solutions pacifiques reposant sur le dialogue comme moyen incontournable de résoudre les différends internationaux.

Intervenant lundi sur les ondes de la radio nationale, Ben Jrad a insisté sur l’attachement de la Tunisie, à travers sa participation aux missions de maintien de la paix, aux constantes de sa politique extérieure. IL s’agit, pour l’essentiel, de la neutralité positive, le respect de la volonté des populations locales et de la souveraineté des pays hôtes, la valorisation des opérations de soutien à la stabilité sur le continent africain et le travail sous l’égide exclusive des Nations Unies.

Et d’ajouter, la Tunisie contribue, ainsi, à dessiner les contours de l’avenir des opérations de maintien de la paix, qu’illustre l’organisation en juillet 2025, à Tunis, de la conférence internationale sur “Le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des missions de maintien de la paix”, ainsi que d’une session de formation à l’intention de hauts responsables de missions onusiennes, en avril 2026.

La responsable a rappelé que la Tunisie avait choisi, lors de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité, de présider l’équipe chargée des opérations de paix et de participer aux négociations de l’initiative “Action for Peacekeeping” lancée par le Secrétaire général des Nations Unies depuis 2018.

Classée 18e au niveau mondial et 3e dans le monde arabe pour sa participation aux opérations de maintien de la paix, la Tunisie fait de cet engagement un atout stratégique qui confère davantage de poids à son action diplomatique sur la scène internationale.

À l’instar de la communauté internationale, la Tunisie a célébré, le 29 mai dernier, la Journée internationale des Casques bleus, renouvelant son estime pour le rôle majeur assumé par ces forces dans la protection des civils, la consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi que la restauration de l’espoir dans les zones touchées par les conflits armés.

La Tunisie a exprimé à cette date sa fierté pour ses contributions historiques et continues au soutien des opérations de maintien de la paix, notamment sur le continent africain, depuis l’aube de son indépendance en 1956.

La Tunisie a, également, souligné sa ferme détermination à poursuivre son engagement actif et responsable, ainsi que sa disponibilité à offrir diverses formes de contribution et d’expertise sur le terrain. Elle a réitéré son engagement à travailler de concert avec ses partenaires internationaux afin de consolider les fondements de la paix, de la stabilité et de la sécurité internationales, au service des intérêts des peuples et de leurs aspirations à la prospérité et à une vie digne.