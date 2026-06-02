Le Théâtre national Tunisien annonce l’ouverture des candidatures pour la réception des dossiers de production et de coproduction de nouvelles œuvres théâtrales et artistiques professionnelles.

Les artistes de théâtre professionnels et les structures de production théâtrale et artistique professionnelles souhaitant participer doivent soumettre leur candidature au plus tard le 17 juillet 2026.

Le dossier doit contenir les documents et informations suivants :

– Une demande de candidature adressée au directeur général du Théâtre national, signée et apposée du cachet du gérant de la société de production ou du porteur de projet.

– Une copie de la carte d’identité nationale du porteur de projet, ainsi que son adresse, son numéro de téléphone et son adresse e-mail.

– Une copie de l’extrait du registre national des entreprises (RNE) pour les sociétés.

– Des copies des cartes de profession du porteur de projet et des collaborateurs à sa réalisation.

– Les CV des membres de l’équipe artistique.

– L’idée générale du projet.

– Le texte dramatique.

– La vision de mise en scène.

– La conception scénographique du projet (dessins, décors, accessoires, costumes, etc.)

– La conception musicale (musique live, composition, arrangement, etc.)

– La liste nominative des équipes artistiques et techniques participant à l’œuvre.

– Un certificat attestant de l’autorisation ou du dépôt des œuvres littéraires et artistiques utilisées dans le projet auprès de l’organisme tunisien des droits d’auteurs et des et des droits voisins.

– Le budget prévisionnel du projet sous forme d’un tableau détaillé et précis.

– Proposition de répartition des dépenses de réalisation du projet s’il s’agit d’un projet en collaboration.

– Calendrier de mise en œuvre du projet.

Les dossiers doivent être envoyés en deux exemplaires, papier et numérique :

La version papier doit être déposée au bureau central du théâtre national contre récépissé, ou par courrier express ou recommandé à l’adresse suivante : Palais du Théâtre, 58 Place El Halfaouine, B.P. 183 Bab Souika – 1006 Tunis.

La copie numérique doit être envoyée par e-mail à l’adresse suivante : contact@theatrenational.tn