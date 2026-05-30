La sixième Tournée du trophée de la Coupe du Monde s’est poursuivie tout au long du mois de mai, avec des visites dans plusieurs villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 , notamment Atlanta, Dallas, Philadelphie, Seattle, Toronto et Vancouver, a indiqué la FIFA.
Le trophée original du mondial était accompagné par plusieurs Légendes de la FIFA, dont Gilberto Silva, Fabio Cannavaro, Roque Junior, Marco Materazzi, Christian Karembeu, Dunga et Alessandro Nesta. Le premier ministre canadien Mark Carney a également rendu visite au trophée à Ottawa.
Débutée au Mexique, la tournée nord-américaine a commencé le 26 février et se poursuivra jusqu’au 8 juin, avec des arrêts dans 41 villes réparties à travers les pays hôtes : le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.
Au total, le trophée original de la Coupe du Monde aura visité 30 associations membres de la FIFA à travers 75 étapes et plus de 150 jours de tournée, offrant aux supporters du monde entier une occasion unique de voir le trophée le plus convoité de la planète football. La tournée prendra fin à Mexico le 8 juin.
Fabriquée en or massif 18 carats, la Coupe mesure 36,8 cm de haut pour un poids de 6,175 kg et un diamètre de 13 cm au niveau du socle. Ce dernier est parcouru de deux bandes horizontales vertes en malachite semi-précieuse, restaurées pour la dernière fois en 2005, le trophée ayant été revêtu à cette occasion d’une nouvelle couche d’or.