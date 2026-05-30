La sixième Tournée du trophée de la Coupe du Monde s’est poursuivie tout au long du mois de mai, avec des visites dans plusieurs villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 , notamment Atlanta, Dallas, Philadelphie, Seattle, Toronto et Vancouver, a indiqué la FIFA.

Après avoir débuté son périple à Riyad, en Arabie saoudite, le 3 janvier, le trophée a également été aperçu à Salt Lake City, Portland, Calgary, Winnipeg, Chicago, Saint-Louis, Kansas City, Oklahoma City, Austin, San

Antonio, Houston, La Nouvelle-Orléans, Birmingham, Miami, Orlando, Montréal, Halifax et Ottawa, dans le cadre de l’étape nord-américaine actuellement en cours.

Avant son passage en Amérique du Nord, le trophée original de la Coupe du Monde avait déjà parcouru 31 villes dans 27 pays en l’espace de 55 jours.