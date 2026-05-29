La ​quadruple lauréate ​de Roland-Garros Iga Swiatek s’est ‌qualifiée ‌vendredi pour ‌les huitièmes de finale du Grand Chelem parisien, où ⁠elle affrontera Marta Kostyuk, l’une des nombreuses prétendantes ​à la coupe Suzanne-Lenglen.

Malgré un petit retard ⁠à l’allumage en début de match, lorsqu’elle a ⁠concédé le break sur son premier jeu de service, la Polonaise de 24 ans n’a pas tremblé face à ​sa compatriote Magda Linette (6-4, 6-4 en 1h25).

La tête de série ‌n°3 continue son parcours immaculé, n’ayant pas encore lâché le ⁠moindre set lors ‌de ses trois premières rencontres.

La route va s’élever dès le prochain tour puisqu’Iga Swiatek défiera en huitièmes de finale l’Ukrainienne Marta ‌Kostyuk, récente lauréate du ⁠WTA 1000 de Madrid.

La 15e joueuse mondiale avait signé ‌sa 14e victoire consécutive sur terre battue en écartant la ‌Suissesse ⁠Viktorija Golubic (6-4, 6-3)