La N.1 mondiale Aryna Sabalenka, en mission pour remporter son premier Roland-Garros, a réussi son entrée en lice mardi, face à l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (50e), 6-4, 6-2 en 1h15.

Finaliste malheureuse l’an dernier, la Bélarusse de 28 ans a connu des hauts et des bas, menant 4-0 dans le premier set avant de laisser revenir son adversaire à 5-4.

Elle a déroulé par la suite, mais à 5-0, elle a de nouveau lâché deux jeux.

Le match s’est conclu sur une double faute de la Galicienne de 23 ans.

Sabalenka affrontera au tour suivant la Tchèque Linda Fruhvirtova (149e) ou la Française Elsa Jacquemot (67e).