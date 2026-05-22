Une journée de sensibilisation sur l’importance des consultations prénatales, a été organisée, vendredi, par la direction régionale de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), au centre de protection maternelle et infantile du centre intermédiaire de Siliana-ville.

La chargée de la gestion de la délégation régionale de l’ONFP à Siliana, Soulaf Ferchichi, a indiqué, à l’Agence TAP, que cette manifestation, organisée sous la supervision du ministère de la Santé, s’inscrit dans le cadre d’une campagne régionale lancée le 20 mai et qui se poursuivra jusqu’au début du mois de juin prochain.

Cette campagne prévoit des journées de sensibilisation organisées dans les centres de protection maternelle et infantile, les centres de santé reproductive et les centres de santé de base, en coopération avec plusieurs partenaires, dans le but d’orienter et d’encadrer les femmes enceintes et d’améliorer la santé maternelle, a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que les services destinés aux femmes durant la période prénatale englobent le suivi du développement du fœtus et de l’état de santé de la mère, ainsi que des actions de sensibilisation et d’éducation sanitaire, outre le renforcement des consultations postnatales afin de garantir un accouchement sécurisé, soulignant l’importance du suivi médical de la grossesse dès les premières semaines afin d’assurer la sécurité de la mère et du fœtus.

Dans le même contexte, Ferchichi a appelé les femmes enceintes à consommer davantage de liquides en raison de la hausse des températures, à suivre régulièrement leur état de santé ainsi que l’évolution de la grossesse.