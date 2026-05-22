La Swiss Leading House MENA lance son appel à projets pour les “Research Partnership Grants (RPG 2026”, visant à renforcer les collaborations entre chercheurs en Suisse et dans les pays partenaires de la région MENA, a annoncé la Direction Générale de la Recherche Scientifique relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La Date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 23 juin 2026 pour ce programme dont la Durée du projet atteint 12 mois, lit-on dans le communiqué publié par la direction Générale de la Recherche Scientifique .

D’un montant maximal de CHF 25,000 (environ 92 mille dinars), ces subventions soutiennent la mise en place de nouveaux projets conjoints ou la consolidation d’initiatives existantes dans une perspective de partenariats à long terme.

Ouvert à tous les domaines scientifiques, l’appel valorise une grande diversité de méthodes : recherche de terrain, études de faisabilité, entretiens qualitatifs, recherche artistique ou de design, ateliers, etc.

L’objectif du programme est de poser les bases de futurs projets pouvant bénéficier d’un soutien des organismes de financement nationaux ou internationaux, ou de renforcer des partenariats durables entre institutions ou groupes de recherche.

L’engagement mutuel des partenaires, notamment sous forme de contributions financières ou en nature, constitue un critère essentiel de sélection.

Les deux partenaires doivent occuper un poste en Suisse et dans un pays MENA, pour toute la durée du projet, et justifier d’une solide expérience académique ou pratique.

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance des informations nécessaires à l’adresse suivante: httpss://www.hes-so.ch/la-hes-so/international/leading-house-mena/researchpartnership-grants-2026-