Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a annoncé une liste préliminaire de 27 joueurs en vue de la Coupe du monde 2026. Parmi eux, 26 seront retenus après le match amical face à la Russie prévu le 28 mai.

Les Pharaons ont entamé leur préparation ce jeudi au Centre des équipes nationales, selon le directeur de la sélection, Ibrahim Hassan.

Une préparation encadrée avant la liste finale

Cette sélection s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Mondial 2026. L’Égypte affrontera la Russie en match amical avant de finaliser son groupe pour la compétition.

En Coupe du monde, l’Égypte évoluera dans le groupe G avec la Belgium national football team, la New Zealand national football team et l’Iran national football team.

Mohamed Salah et Omar Marmoush en tête d’affiche

La liste préliminaire comprend notamment la star Mohamed Salah, ainsi que Omar Marmoush et Mahmoud Trezeguet.

Le groupe inclut également plusieurs joueurs évoluant en Europe et dans les clubs du championnat égyptien.

Une liste équilibrée entre expérience et renouveau

Le sélectionneur a retenu des joueurs évoluant dans différents championnats, avec une base solide issue des clubs locaux comme Al Ahly SC et Zamalek SC.

Cette liste sera réduite à 26 joueurs après le match contre la Russie, prévu dans le cadre de la préparation finale.