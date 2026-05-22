La soprano, compositrice et pédagogue syrienne Rasha Rizk installée en France, se produira en concert le samedi 13 juin prochain à 20h00 à la Grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

Ce spectacle est proposé par le Théâtre de l’Opéra en prélude à la Fête de la musique, dans le cadre d’une programmation spéciale organisée tout au long du mois de juin et marquée par de grands rendez-vous animés par des figures majeures de la scène musicale.

L’artiste syrienne sera accompagnée sur scène par l’Orchestre Symphonique Tunisien, placé sous la direction du chef d’orchestre tunisien Shady Garfi.

Reconnue pour sa voix de soprano et sa maîtrise technique des répertoires orientaux et classiques, Rasha Rizk compose ses propres œuvres solo et jouit également d’une grande popularité auprès du public arabe pour avoir interprété les génériques de dessins animés de la chaîne Spacetoon, qui ont marqué les générations des années 1990 et 2000.

L’actualité de la chanteuse est également marquée par sa participation vocale soliste à la bande originale du long métrage dramatique Yunan (2025), réalisé par le cinéaste palestino-syrien Ameer Fakher Eldin.

Entièrement composée, orchestrée et dirigée par la canado-jordanienne Suad Bushnaq, cette partition vient de remporter le Prix de la meilleure musique lors de la 10e édition des Critics Awards for Arab Films organisés en marge du Festival de Cannes. Le film s’était distingué en compétition officielle pour l’Ours d’or lors de la 75e Berlinale. Yunan constitue le second volet de la trilogie “Homeland” du réalisateur, après Les Indésirables (2021).

Selon la billetterie officielle de l’Opéra de Tunis, les tarifs d’accès au concert sont fixés à 80 dinars tunisiens (DT) pour la zone Orchestre, 60 DT pour le premier balcon et 40 DT pour le second balcon.