Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a dévoilé jeudi la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Cette sélection est marquée par le retour du gardien Manuel Neuer, deux ans après l’annonce de sa retraite internationale.

À 40 ans, le portier du FC Bayern Munich retrouve la place de gardien principal de la Mannschaft après une saison jugée solide avec son club. Ce choix repousse sur le banc Oliver Baumann, qui avait été présenté comme le titulaire après la blessure de Marc-André ter Stegen.

Une équipe mêlant expérience et jeunesse

La sélection allemande sera conduite par le capitaine Joshua Kimmich, qui compte 108 sélections. L’effectif réunit plusieurs cadres expérimentés et de jeunes joueurs révélés cette saison.

Le défenseur Antonio Rüdiger et le milieu offensif Jamal Musiala figurent parmi les principaux noms de cette liste.

Le groupe intègre également Lennart Karl, jeune joueur du Bayern Munich âgé de 18 ans et présenté comme l’une des révélations de la saison.

Des cadres offensifs confirmés

En attaque, Julian Nagelsmann a retenu Kai Havertz, Leroy Sané, Deniz Undav et Maximilian Beier.

Le milieu de terrain comprendra également Florian Wirtz, Leon Goretzka et Aleksandar Pavlovic.

L’Allemagne dans le groupe E

L’Allemagne évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde 2026. La Mannschaft affrontera Curaçao le 14 juin à Houston, la Côte d’Ivoire le 19 juin à Toronto, puis l’Équateur le 24 juin à New York.

Le Mondial 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.