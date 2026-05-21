Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, a convoqué 28 joueurs pour un premier stage de préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Ce rassemblement se déroulera du 22 au 26 mai, selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Cette étape servira de dernière phase d’évaluation avant l’annonce de la liste définitive des joueurs retenus pour le Mondial, prévue le 26 mai.

Une phase décisive avant la liste finale

Le stage doit permettre au staff technique d’observer les joueurs avant de trancher sur la composition finale du groupe appelé à représenter le Maroc lors de la compétition mondiale.

La liste dévoilée comprend notamment Soufiane Boufal, Ayoub El Kaabi, Ismael Saibari et Munir El Kajoui.

Le groupe rassemble également plusieurs jeunes joueurs appelés à confirmer leur place dans la sélection nationale.

Un groupe relevé pour le Mondial 2026

Lors de la Coupe du monde 2026, le Maroc évoluera dans le groupe C avec le Brazil national football team, la Haiti national football team et l’Scotland national football team.

Le tirage place ainsi les Marocains face à un groupe mêlant une grande nation du football mondial et deux sélections aux profils différents.

Une liste élargie avant les choix définitifs

La liste de 28 joueurs comprend notamment El Mehdi Al Harrar, Ibrahim Gomis, Mohamed Chibi, Oussama Targhalline, Yassine Gessime, Rayane Bounida, Yanis Begraoui et Tawfik Bentayeb.

Le sélectionneur utilisera ce stage pour affiner ses choix avant le début de la compétition.