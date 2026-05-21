Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé jeudi une liste de 28 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. La sélection sénégalaise enregistre notamment les retours des attaquants Bamba Dieng, Assane Diao et d’Ilay Camara, absents lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

La liste est également marquée par la première convocation du milieu de terrain Bara Sapoko Ndiaye, joueur du FC Bayern Munich.

Une ossature largement conservée

Pape Thiaw a choisi de maintenir la structure principale de son groupe. Le sélectionneur a rappelé plusieurs joueurs ayant participé à la conquête du deuxième titre continental remporté par les Lions le 18 janvier dernier.

Le Sénégal abordera ainsi le Mondial avec un effectif mêlant cadres expérimentés et nouveaux éléments.

Des cadres toujours présents

L’équipe sénégalaise sera notamment emmenée par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Idrissa Gana Gueye.

En attaque figurent aussi Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Une quatrième participation à la Coupe du monde

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde et sa troisième phase finale consécutive après les éditions 2018 et 2022. Les Lions avaient atteint les huitièmes de finale au Qatar en 2022.

La sélection sénégalaise évoluera dans le groupe I avec la France national football team, la Norway national football team et l’Iraq national football team.

Le Mondial 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.