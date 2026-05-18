Neymar a quitté le terrain dans des circonstances inhabituelles lors de la défaite de Santos FC face à Coritiba Foot Ball Club (3-0), dimanche au Brésil. Une erreur de communication arbitrale concernant un remplacement a provoqué une confusion en seconde période.

L’incident s’est produit à la 65e minute, alors que Santos était déjà mené au score. Le club de São Paulo a vu sa situation se compliquer davantage dans un match crucial pour le maintien.

Une confusion sur un changement de joueur

L’entraîneur de Santos, Cuca, avait décidé de faire entrer Robinho Jr à la place de Gonzalo Escobar. Pendant ce temps, Neymar se trouvait hors du terrain pour recevoir des soins.

Au moment de l’annonce du changement, le quatrième arbitre a affiché le numéro 10 de Neymar au lieu du numéro 31 d’Escobar. Le Brésilien a alors quitté la pelouse malgré la contestation immédiate du staff et du joueur.

Santos a tenté de corriger la situation en présentant une note manuscrite indiquant la décision initiale de l’entraîneur. Mais le remplacement ayant déjà été effectué, la décision n’a pas pu être annulée.

Un épisode qui intervient avant la sélection du Mondial

Cet incident intervient à la veille de l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord.

Neymar, 34 ans, reste une figure majeure du football brésilien avec 79 buts en sélection. Toutefois, il n’a plus été convoqué récemment, en raison notamment de blessures répétées.

Son dernier match avec la Seleção remonte à octobre 2023.

Santos en difficulté au classement

Sur le plan sportif, Santos reste en difficulté au classement du championnat brésilien après cette nouvelle défaite. Le club se rapproche de la zone de relégation.