Inter Milan reste leader du championnat d’Italie après son match nul face à Hellas Verona F.C. (1-1), lors de la 37e journée disputée dimanche. Avec 86 points en 37 matchs, le club milanais garde une avance confortable en tête du classement.

Derrière, SSC Napoli conserve la deuxième place grâce à une victoire nette sur le terrain de Pisa Sporting Club (3-0). Naples totalise désormais 73 points.

Milan et Rome reviennent à hauteur

A.C. Milan s’est imposé à l’extérieur contre Genoa C.F.C. (2-1). Ce succès permet aux Milanais d’atteindre 70 points et de partager provisoirement la troisième place avec A.S. Roma.

La Roma a remporté le derby face à S.S. Lazio (2-0), dans l’un des matchs les plus attendus de cette journée.

Juventus et Atalanta battues

Juventus F.C. a subi une défaite à domicile contre ACF Fiorentina (2-0). Malgré ce revers, la Juventus reste sixième avec 68 points, à égalité avec Como 1907, vainqueur de Parma Calcio 1913 (1-0).

Atalanta BC a également perdu sur sa pelouse face à Bologna FC 1909 (1-0).

Le maintien toujours en jeu

En bas de classement, US Lecce a obtenu une victoire importante contre US Sassuolo Calcio (3-2) et reste 17e avec 35 points.

US Cremonese a battu Udinese Calcio (1-0) et conserve un espoir de maintien avec 34 points. Vérone et Pise occupent toujours les deux dernières places avant la dernière journée.