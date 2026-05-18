Le FC Barcelona a renforcé sa position en tête du championnat d’Espagne après sa victoire face au Real Betis (3-1), lors de la 37e journée disputée dimanche. Avec 94 points en 37 matchs, le club catalan conserve onze longueurs d’avance sur le Real Madrid, vainqueur du Sevilla FC (1-0).

Le Barça affiche désormais 31 victoires cette saison, avec 94 buts inscrits et une différence de buts de +61.

Le Real Madrid reste deuxième

Le Real Madrid poursuit sa série grâce à son succès à Séville. Le club madrilène totalise 83 points après 37 journées et reste solidement installé à la deuxième place.

Dans le haut du classement, Villarreal CF et Atlético Madrid comptent chacun 69 points. L’Atlético s’est imposé face à Girona FC (1-0), tandis que Villarreal a été battu sur le terrain du Rayo Vallecano (2-0).

Des matchs disputés dans le milieu de tableau

Plusieurs rencontres ont offert des scénarios serrés. Valencia CF a remporté un match prolifique contre Real Sociedad (4-3). Athletic Bilbao et Celta Vigo se sont quittés sur un nul (1-1).

RCD Espanyol a battu CA Osasuna (2-1), alors qu’Elche CF s’est imposé face à Getafe CF (1-0).

Une lutte serrée pour le maintien

En bas de classement, plusieurs équipes restent concernées par le maintien avant la dernière journée. Gérone occupe la 18e place avec 40 points après sa défaite contre l’Atlético Madrid.

RCD Mallorca reste 19e avec 39 points après sa défaite face à Levante UD (2-0). Le Real Oviedo ferme la marche avec 29 points après un revers contre Deportivo Alavés (1-0).