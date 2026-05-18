Le projet de protection de la ville de Moknine contre les inondations, au niveau de l’oued Ayed, a été inscrit au budget de l’année 2026 pour un coût global estimé à 20 millions de dinars.

Le projet prévoit la réalisation de canaux d’évacuation et de divers ouvrages hydrauliques destinés à protéger les quartiers résidentiels et les axes avoisinants, a-t-on annoncé lors d’une séance de travail présidée, hier vendredi par le gouverneur de Monastir, Issa Moussa.

Le lancement de l’appel d’offres est attendu en juin 2026, tandis que le démarrage des travaux sur le terrain est programmé pour septembre 2026 pour une durée estimée à deux ans.

La ville de Moknine avait été fortement touchée par d’importantes précipitations enregistrées dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026, ayant causé la mort de trois personnes dans le quartier de El Kallalet, ainsi que d’importants dégâts matériels, notamment l’effondrement de murs et de toitures de plusieurs habitations.

La réunion a également permis de faire le point sur plusieurs autres projets de protection contre les inondations dans la région.

Les projets de protection des villes de Lamta et Jemmal ont été achevés pour des coûts respectifs de 5 et 7 millions de dinars.

Les travaux de protection contre les inondations enregistrent des taux d’avancement de 94% dans plusieurs villes du gouvernorat, notamment à Bnen, Ksibet El Mediouni, Monastir, Khniss et Zaouiet Kontoch, parallèlement à la poursuite du programme d’entretien des ouvrages hydrauliques dans plusieurs zones de la région.

La réunion a également porté sur les études en cours relatives à la protection d’autres villes contre les inondations, avec un appel à accélérer les procédures techniques, foncières et administratives afin de lancer les projets dans les meilleurs délais.