Une convention de partenariat stratégique a été signée, ce mercredi, entre l’Université de Sfax et le Conseil de coopération scientifique arabe portant sur le développement de la recherche scientifique et de l’innovation ainsi que le renforcement de la coopération académique arabe.

Selon un communiqué publié par l’Université de Sfax, cette convention vise à favoriser l’échange d’expertises entre chercheurs et universités à travers l’organisation de manifestations scientifiques ainsi que le lancement de projets de recherche communs dans divers domaines scientifiques et technologiques.

Elle ouvre, également, de nouvelles perspectives pour renforcer les liens arabes, améliorer la qualité de la recherche et connecter l’université à son environnement régional et international.

La convention a été signée par le président de l’Université de Sfax, Ahmed Haj Kacem, et le président du Conseil de coopération scientifique arabe, Hichem Kadi.

A cette occasion, les deux parties ont affirmé leur engagement à créer un espace scientifique arabe intégré qui soutient le développement et le progrès dans la région, indique le communiqué.