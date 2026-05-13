Les superficies de fourrages verts destinés au stockage selon la technique de l’ensilage ont doublé dans le gouvernorat de Manouba au cours de la saison actuelle, atteignant 273,5 hectares, pour un rendement moyen de 30 tonnes/ha.

Cette hausse s’explique par l’adhésion de 11 agriculteurs à cette technique, contre seulement six lors de la saison écoulée, sur une superficie de 138,5 ha, ayant permis le stockage d’au moins 3815 tonnes, a indiqué le représentant de la direction régionale de l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP) à Manouba, Issam Dhaouadi.

Il a précisé dans une déclaration à l’Agence TAP, que la direction régionale de l’OEP œuvre à encourager davantage d’agriculteurs à adopter la technique de l’ensilage, afin de constituer des réserves fourragères à forte valeur nutritive, notamment pour les bovins.

Dans ce cadre, la direction régionale a organisé une journée d’information de terrain dans une exploitation bovine située dans la région d’El Bassatine, dans la délégation de Mornaguia, autour du thème du « paquet technique pour le stockage des fourrages verts par ensilage » et des «conditions d’obtention d’un fourrage de qualité ».

De son côté, Le chercheur à l’Institut national de recherche agronomique de Tunis (INRAT), Saleh Ben Youssef, a indiqué à la TAP que les recherches se concentrent sur le développement des cultures fourragères et des mélanges destinés à l’alimentation animale, ainsi que sur l’amélioration des techniques de stockage des fourrages, afin de renforcer le rendement des systèmes de production animale.