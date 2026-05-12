L’Organisation Arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a signé, le lundi le 11 mai 2026 à Tunis, un accord de partenariat et de coopération avec l’Organisation Arabe des technologies de l’information et de la communication (AICTO), dans le cadre du renforcement de la coopération arabe commune dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

L’accord a été signé par M. Mohamed Ould Amar, Directeur général de l’ALECSO, et M. Mohamed Ben Amor, Directeur général de l’AICTO, en présence de directeurs et de responsables des deux organisations, a indiqué l’ALECSO dans un communiqué.

Cet accord vise à développer les domaines de coopération commune, portant notamment sur l’appui à la transformation numérique dans les secteurs de l’éducation, de la culture et des sciences, à l’échange d’expériences et de connaissances, ainsi qu’à la promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au service du développement durable et du renforcement des capacités arabes.

Ce partenariat souligne également la volonté des deux organisations d’unir leurs efforts face aux rapides mutations technologiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans la mise en œuvre de programmes et d’initiatives conjoints au service des pays arabes, pour répondre aux défis de l’ère numérique.