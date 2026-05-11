La 35e journée de Liga a été marquée par la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid (2-0) dans le Clasico, dimanche, consolidant ainsi sa place de leader du championnat espagnol.
Le Celta Vigo a créé la surprise en s’imposant sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-0), tandis que Valence CF est allé battre l’Athletic Bilbao (1-0).
De son côté, le Betis Séville a ramené un nul précieux de son déplacement chez la Real Sociedad (2-2).
Résultats de la 35e journée
Vendredi 8 mai
Levante – Osasuna : 3-2
Samedi 9 mai
Elche – Alavés : 1-1
Séville FC – Espanyol Barcelone : 2-1
Atlético Madrid – Celta Vigo : 0-1
Real Sociedad – Betis Séville : 2-2
Dimanche 10 mai
Majorque – Villarreal : 1-1
Athletic Bilbao – Valence : 0-1
Real Oviedo – Getafe : 0-0
FC Barcelone – Real Madrid : 2-0
Lundi 11 mai
Rayo Vallecano – Gérone (21h00 GMT+2)
Classement
FC Barcelone – 91 pts
Real Madrid – 77 pts
Villarreal – 69 pts
Atlético Madrid – 63 pts
Betis Séville – 54 pts
Celta Vigo – 50 pts
Getafe – 45 pts
Real Sociedad – 44 pts
Athletic Bilbao – 44 pts
Osasuna – 42 pts
Rayo Vallecano – 42 pts
Valence – 42 pts
Séville FC – 40 pts
Espanyol Barcelone – 39 pts
Majorque – 39 pts
Elche – 39 pts
Gérone – 38 pts
Alavés – 37 pts
Levante – 36 pts
Real Oviedo – 29 pts