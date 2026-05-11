La 35e journée de Liga a été marquée par la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid (2-0) dans le Clasico, dimanche, consolidant ainsi sa place de leader du championnat espagnol.

Le Celta Vigo a créé la surprise en s’imposant sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-0), tandis que Valence CF est allé battre l’Athletic Bilbao (1-0).

De son côté, le Betis Séville a ramené un nul précieux de son déplacement chez la Real Sociedad (2-2).

Résultats de la 35e journée

Vendredi 8 mai

Levante – Osasuna : 3-2

Samedi 9 mai

Elche – Alavés : 1-1

Séville FC – Espanyol Barcelone : 2-1

Atlético Madrid – Celta Vigo : 0-1

Real Sociedad – Betis Séville : 2-2

Dimanche 10 mai

Majorque – Villarreal : 1-1

Athletic Bilbao – Valence : 0-1

Real Oviedo – Getafe : 0-0

FC Barcelone – Real Madrid : 2-0

Lundi 11 mai

Rayo Vallecano – Gérone (21h00 GMT+2)

Classement

FC Barcelone – 91 pts

Real Madrid – 77 pts

Villarreal – 69 pts

Atlético Madrid – 63 pts

Betis Séville – 54 pts

Celta Vigo – 50 pts

Getafe – 45 pts

Real Sociedad – 44 pts

Athletic Bilbao – 44 pts

Osasuna – 42 pts

Rayo Vallecano – 42 pts

Valence – 42 pts

Séville FC – 40 pts

Espanyol Barcelone – 39 pts

Majorque – 39 pts

Elche – 39 pts

Gérone – 38 pts

Alavés – 37 pts

Levante – 36 pts

Real Oviedo – 29 pts