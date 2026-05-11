Le Bayern Munich a consolidé sa première place au classement de la Bundesliga après sa victoire sur la pelouse de Wolfsburg (1-0), samedi, lors de la 33e journée du championnat d’Allemagne.

Le club bavarois totalise désormais 86 points en 33 matches et confirme sa domination cette saison. Derrière lui, Dortmund reste deuxième après son succès face à l’Eintracht Francfort (3-2).

Dortmund et Leipzig assurent dans la course européenne

Grâce à cette victoire, Dortmund porte son total à 70 points et conserve son avance sur le RB Leipzig, troisième avec 65 points après son succès contre St Pauli (2-1).

La lutte pour les places européennes reste ouverte derrière le trio de tête. Stuttgart a réalisé une bonne opération en battant le Bayer Leverkusen (3-1) et rejoint Hoffenheim à 61 points.

Hoffenheim s’est imposé à domicile face au Werder Brême (1-0), tandis que Leverkusen recule à la sixième place avec 58 points.

La bataille pour le maintien toujours serrée

Dans le bas du classement, la situation reste tendue avant la dernière journée.

Wolfsburg, Heidenheim et St Pauli occupent les trois dernières places avec respectivement 26, 26 et 26 points. Heidenheim a toutefois entretenu ses chances de maintien grâce à sa victoire sur le terrain du FC Cologne (3-1).

Union Berlin a également réalisé une opération importante en s’imposant à Mayence (3-1), alors que Hambourg a battu Fribourg (3-2).

Résultats de la 33e journée

Vendredi 8 mai :

Dortmund – Eintracht Francfort : 3-2

Samedi 9 mai :

Hoffenheim – Werder Brême : 1-0

Augsbourg – Mönchengladbach : 3-1

RB Leipzig – St Pauli : 2-1

Stuttgart – Bayer Leverkusen : 3-1

Wolfsburg – Bayern Munich : 0-1

Dimanche 10 mai :

Hambourg – Fribourg : 3-2

FC Cologne – Heidenheim : 1-3

Mayence – Union Berlin : 1-3