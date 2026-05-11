L’Inter Milan a consolidé sa première place au classement de la Serie A après sa victoire sur la pelouse de la Lazio Rome (3-0), samedi, lors de la 36e journée du championnat d’Italie.

Grâce à ce succès, le club lombard porte son total à 85 points en 36 matches et accentue son avance en tête du classement. Naples, deuxième avec 70 points, compte toutefois un match en moins avant sa rencontre programmée lundi contre Bologne.

La Juventus reprend la troisième place

La Juventus Turin s’est imposée à Lecce (1-0) et grimpe à la troisième place avec 68 points. Le club turinois profite notamment de la défaite de l’AC Milan face à l’Atalanta Bergame (3-2).

Battus à domicile, les Milanais restent quatrièmes avec 67 points, à égalité avec l’AS Rome. Les Romains ont décroché une victoire importante sur le terrain de Parme (3-2) et continuent de lutter pour une place qualificative à la Ligue des champions.

De son côté, Côme poursuit sa bonne dynamique. Le club s’est imposé à Vérone (1-0) et conserve la sixième place avec 65 points.

Cremonese entretient l’espoir du maintien

Dans la lutte pour le maintien, Cremonese a dominé Pise (3-0) et réduit légèrement son retard sur Lecce, premier non relégable.

Le club compte désormais 31 points contre 32 pour Lecce, à deux journées de la fin du championnat. Vérone et Pise restent en grande difficulté aux deux dernières places du classement.

Résultats de la 36e journée

Vendredi 8 mai :

Torino – Sassuolo : 2-1

Samedi 9 mai :

Cagliari – Udinese : 0-2

Lazio Rome – Inter Milan : 0-3

Lecce – Juventus Turin : 0-1

Dimanche 10 mai :

Vérone – Côme : 0-1

Cremonese – Pise : 3-0

Fiorentina – Genoa : 0-0

Parme – AS Rome : 2-3

AC Milan – Atalanta Bergame : 2-3

Lundi 11 mai :

Naples – Bologne (18h45 GMT)