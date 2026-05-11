La 10ème édition du “SAPRI 2026” se tiendra du 17 au 20 novembre 2026, au Parc des Expositions du Kram, c’est le rendez-vous international dédié à la pièce de rechange, à la maintenance industrielle et aux services techniques à forte valeur ajoutée, annonce le CETIME.

Le SAPRI est une plateforme dédiée aux professionnels de la pièce de rechange, des équipements et des services industriels. Pendant quatre jours, le salon va offrir l’opportunité aux entreprises du secteur de tenir des rencontres B2B et leur permettre une visibilité sectorielle et la création d’opportunités d’affaires à l’échelle nationale et internationale.

Organisé par le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques, le salon réunit “les acteurs clés de l’écosystème industriel pour accompagner la performance, la compétitivité et la transition industrielle”.

Le Salon International de la Pièce de Rechange, des Équipements et des Services Industriels (SAPRI) est structuré autour de 7 villages thématiques offrant une lecture des enjeux industriels actuels et favorisant des échanges ciblés entre professionnels. Il s’agit des villages “Maintenance Industrielle et Techniques de Contrôle Non Destructif (CND)”, “Solutions Technologiques de Production et d’Usinage de Pièces de Rechange”, “Ingénierie, Métrologie, Mesures et Contrôles Industriels”, “Industrie Lourde (Minière, Pétrolière, Cimenterie)”, “Transition Énergétique et Transition Écologique”, “Manutention et Mobilité Industrielles” et ” Industrie 4.0″.

Pour le CETIME , ce salon a l’ambition de donner aux entreprises des opportunités de renforcer leur image de marque, présenter leurs innovations et se positionner auprès des décideurs et acheteurs industriels. Il s’agit, aussi “d’accéder aux grands projets industriels et d’explorer de nouveaux marchés en Afrique et dans la région MENA”.

Pour rappel, le secteur des industries mécaniques et électriques (IMEE) compte 980 entreprises en Tunisie, représentant plus de 18% du total des industries manufacturières du pays.