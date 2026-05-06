Des travaux d’aménagement et de réhabilitation des décharges municipales dans toute la région de Mahdia, au nombre de 14, ont démarré mardi.

En premier lieu, ces travaux concerneront la décharge de la ville de Mahdia, où sont déversés les déchets ménagers des municipalités de Mahdia, Ksour Essef et El Hekaima, a indiqué à l’Agence TAP le directeur du service de la protection de l’environnement à la municipalité de Mahdia, Zouhair Bakoulti.

Il a ajouté que l’entreprise qui a pris en charge les travaux fermera une partie de la décharge, la remblayera et la réhabilitera, tout en laissant une petite zone pour l’exploitation quotidienne, précisant qu’il s’agit bien d’une mesure temporaire en attendant de trouver des solutions définitives et radicales à ce type de déchets, surtout que le gouvernorat de Mahdia ne dispose pas de décharge contrôlée, selon ses dires.

La même source a souligné que ces travaux visent à réduire les émissions polluantes, notamment lors du recours à l’incinération et à la gestion temporaire des matériaux plastiques, ajoutant qu’une délégation de la Banque mondiale visitera bientôt la région pour diagnostiquer la situation environnementale de la zone et faciliter l’utilisation des technologies modernes pour le traitement des déchets ménagers.