Les Tigres de Monterrey se sont qualifiés pour la finale de la Coupe des champions de la Concacaf 2026 après leur victoire face au Nashville SC (1-0), mardi, lors du match retour de la demi-finale disputé au stade Universitario.

Un succès maîtrisé au retour

Déjà en position favorable, les Tigres ont confirmé leur avantage en s’imposant sur la plus petite des marges. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 68e minute par l’Argentin Juan Brunetta, servi par son compatriote Ángel Correa.

Ce succès permet au club mexicain de remporter la double confrontation sur un score cumulé de 2-0.

Une cinquième finale continentale

Avec cette qualification, les Tigres atteignent la cinquième finale de leur histoire dans cette compétition. Le club confirme ainsi sa régularité sur la scène régionale.

Un adversaire encore à déterminer

La finale est programmée le 30 mai. Les Tigres affronteront le vainqueur de la seconde demi-finale opposant Toluca au Los Angeles FC, dont l’issue doit être connue mercredi.

Un parcours solide

Sans encaisser de but sur l’ensemble de la double confrontation, les Tigres ont fait preuve de solidité défensive et d’efficacité offensive au moment clé.

Cette qualification les place désormais à une marche d’un nouveau titre continental.