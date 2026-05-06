Le premier tour du tournoi WTA 1000 de Rome, disputé mardi, a été marqué par plusieurs rencontres accrochées et des retournements de situation, selon les résultats officiels publiés.

Krejcikova et Andreescu assurent

Parmi les têtes d’affiche engagées, Barbora Krejcikova s’est imposée face à la Française Elsa Jacquemot en deux sets (6-2, 6-4), maîtrisant globalement la rencontre.

La Canadienne Bianca Andreescu a également validé son billet pour le tour suivant en battant l’Américaine Sofia Kenin (6-4, 7-5).

Des victoires en trois sets

Plusieurs joueuses ont dû batailler en trois manches. La Chinoise Zheng Qinwen a renversé la Hongroise Anna Bondár (3-6, 6-3, 6-4) après un début difficile.

Même scénario pour l’Américaine McCartney Kessler, victorieuse de l’Italienne Lucia Bronzetti (6-3, 5-7, 6-4), et pour la Croate Antonia Ruzic, qui a dominé Kamilla Rakhimova (6-4, 1-6, 6-3).

La Russe Anastasia Zakharova s’est imposée au terme d’un match serré face à Dayana Yastremska (4-6, 7-5, 7-6).

Des retournements de situation

Plusieurs rencontres ont été marquées par des renversements après la perte du premier set. L’Américaine Ann Li a ainsi battu la Chinoise Zhang Shuai (1-6, 6-4, 6-2).

La Turque Zeynep Sönmez s’est également imposée face à l’Italienne Jennifer Ruggeri (4-6, 6-2, 6-2), tout comme l’Australienne Talia Gibson, qui a pris le dessus sur Martina Trevisan (6-4, 0-6, 6-3).

Autres résultats

Dans les autres rencontres du jour, l’Ukrainienne Oleksandra Oliynykova a dominé Petra Marcinko (6-1, 6-3), validant sa qualification sans concéder de set.

Ces premiers résultats confirment un début de tournoi animé, marqué par des matchs disputés et une forte intensité dès le premier tour.