Les unités tunisiennes de sauvetage maritime ont réussi, mardi, l’opération de renflouage de la plateforme pétrolière flottante échouée au large d’El Houichet, dans la délégation de Bizerte-Sud, avant de la remorquer hors de la zone rocheuse où elle avait dérivé depuis la nuit du 12 janvier 2025.

Menée conjointement par les services de l’Office de la marine marchande et des ports, l’Agence de protection et d’aménagement du littoral, les unités de la Garde maritime et la Marine nationale, l’opération a été réalisée grâce à la mobilisation de moyens logistiques conséquents et de ressources humaines spécialisées.

Elle a notamment nécessité le recours au remorqueur maritime «Maktaris », relevant du port de Bizerte–Menzel Bourguiba, lit-on sur la page officielle du gouvernorat de Bizerte sur le réseau Facebook.

La plateforme a ensuite été confiée à un remorqueur de transport, dont l’équipe technique procédera aux réparations nécessaires en mer, parallèlement à la régularisation de sa situation vis-à-vis des autorités tunisiennes, avant d’être autorisée à quitter les eaux territoriales en direction d’un port turc.

Cet incident a fait l’objet d’un suivi étroit de la part des autorités centrales et des structures régionales qui avaient à maintes reprises insisté sur la nécessité de préserver les intérêts de l’État tunisien et de procéder à l’évacuation de la plateforme, afin de prévenir tout risque de pollution marine ou de nuisance environnementale.

Pour rappel, dans la nuit du 12 janvier 2025, les services de secours tunisiens étaient intervenus pour porter assistance à un remorqueur turc et sécuriser une plateforme de forage pétrolier dérivante au large d’El Houichet.

Le remorqueur, en provenance du Portugal à destination de la Turquie, avait été confronté à de fortes intempéries ayant entraîné la rupture du câble de remorquage à proximité des côtes de Cap Angela, contraignant son capitaine à solliciter une intervention d’urgence des autorités tunisiennes, qui avaient alors engagé une série d’opérations en vue de sécuriser et remorquer la plateforme.