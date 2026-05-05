Durant le premier trimestre de 2026, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a financé, dans le gouvernorat de Gafsa, 224 projets pour un montant global avoisinant 4,5 millions de dinars. Ces projets ont contribué à la création de 306 nouveaux emplois dans la région, selon le chef d’Agence de la banque à Gafsa, Saber Jeridi.

Il s’agit de 102 projets dans le secteur agricole pour une valeur de 1,279 million de dinars, ayant généré 114 emplois, 60 projets dans le secteur de l’artisanat avec un financement estimé à 219 mille dinars, générant 72 emplois, en plus de 19 projets dans les petits métiers avec des crédits atteignant 810 mille dinars, ayant permis de créer 47 emplois ainsi que 43 projets dans le secteur des services avec un financement de 2 millions de dinars, contribuant à la création de 73 emplois.

Dans le même cadre, la Banque Tunisienne de Solidarité a conclu un accord avec les ministères des Finances et de l’Agriculture pour l’octroi de crédits saisonniers au profit des petits agriculteurs pour la campagne agricole 2025-2026 à l’échelle nationale, avec une enveloppe globale estimée à 10 millions de dinars. Ces crédits concernent les cultures fourragères, la culture de pommes de terre, l’acquisition et le stockage des fourrages pour les éleveurs de vaches laitières et l’entretien des oasis, a-t-il souligné à l’Agence TAP.

Le responsable a expliqué que les agences de la Banque Tunisienne de Solidarité et les commissariats régionaux au développement agricole ont entamé la réception et l’étude des demandes des agriculteurs, précisant que ces crédits seront accordés rapidement après l’achèvement de l’étude technique des dossiers.