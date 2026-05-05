Les unités de la Garde nationale ont démantelé un réseau criminel international impliqué dans le trafic de cannabis vers la Tunisie, mettant au jour ses circuits de financement et de blanchiment d’argent, notamment via l’utilisation de cryptomonnaies, a annoncé mardi la Direction générale de la Garde nationale.

Selon un communiqué, cette opération d’envergure, menée sur une période de dix mois, a couvert plusieurs régions du pays, dont le Grand Tunis, Sousse, Monastir, Kairouan, Jendouba, Gafsa et Kasserine, et s’est appuyée sur un travail approfondi de renseignement et d’investigations de terrain.

L’opération a été conduite par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants relevant de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale à Ben Arous, en coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2, sous la supervision de la direction générale.

Au total, 67 personnes, de nationalités tunisienne et étrangère, ont été placées en garde à vue, dont 62 ont fait l’objet de mandats de dépôt. Par ailleurs, 29 suspects sont activement recherchés.

Les forces de l’ordre ont saisi 106,5 kilogrammes de cannabis, des sommes d’argent estimées à 1,442 million de dinars, ainsi que des bijoux d’une valeur d’environ 600 mille dinars. Vingt-six moyens de transport liés aux activités criminelles ont également été confisqués.

Une vingtaine de procès-verbaux judiciaires ont été établis pour des infractions liées aux stupéfiants, au change parallèle et au blanchiment d’argent, y compris via des cryptomonnaies, précise la même source.