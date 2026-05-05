Le Tunisien Aziz Dougaz, 664e mondial, a été éliminé du tournoi de tennis de Brazzaville, classé parmi les tournois Challenger, après sa défaite lundi en seizièmes de finale face au Français Calvin Hemery (316e mondial) en deux sets (6-7, 3-6).

Dans le même tournoi, le Tunisien Skander Mansouri, classé 1481e mondial, affrontera ce mardi soir le joueur de la République démocratique du Congo Bienvenu Bolangi.

Le Challenger de Brazzaville, disputé sur terre battue, est doté d’un prize money total de 63000 dollars.

Les deux joueurs tunisiens avaient pris part la semaine dernière au Challenger 2 d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Dougaz s’était incliné en huitièmes de finale face au Français Florent Bax (1-2), après avoir battu au premier tour le Britannique Millen Hurrion en deux sets (2-0). De son côté, Mansouri avait été éliminé au premier tour des qualifications par le Britannique Oscar Weightman (0-2).