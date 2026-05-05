Oued Beja, une localité située dans le gouvernorat de Mahdia, a vibré, dimanche, au rythme de la 5e édition du festival du patrimoine, un évènement qui vient perpétuer la tradition de mettre en valeur l’héritage culturel et social de la région.

C’est ce qui ressort d’ailleurs des propos des organisateurs du festival qui affirment que leur objectif ultime serait bien de valoriser les richesses du passé dans le cadre d’une approche participative faisant impliquer les nouvelles générations dans l’instauration de cette tradition.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur du festival, Hedi Kheder, a estimé que cet engagement s’est reflété dans l’évolution qualitative et quantitative de ce festival, tant au niveau de ses activités et thématiques que par l’évolution remarquable du taux de participation des habitants de la région, toutes tranches d’âge confondues.

Il a souligné que le festival connaît un tournant qualitatif en ouvrant la porte à toutes les idées et propositions qui enrichissent cette 5e édition, organisée en partenariat avec l’association “El Assala” pour le tourisme culturel et le patrimoine de Mahdia, la Maison de la culture de la délégation de Sidi Alouane, sous la tutelle de la Direction régionale de la culture.

Selon le directeur du festival, la région de Oued Beja a eu l’honneur d’inaugurer le mois du patrimoine dans le gouvernorat de Mahdia.

Cette nouvelle édition se tient donc sous le même slogan « Le patrimoine et l’art architectural », tout en conservant comme lieu de l’organisation de la manifestation l’espace de l’école primaire.

Kheder a précisé que la limitation des activités en une seule journée vise à satisfaire le public par le volume important des activités et leur qualité tout en testant la capacité organisationnelle, le choix des thématiques et des ateliers.

Les activités ont été réparties entre plusieurs compétitions réparties sur 14 écoles primaires dans divers domaines éducatifs et culturels ainsi qu’à des prestations d’élèves mettant en valeur leurs talents.

La même période comprend une exposition photographique sur l’art architectural, un atelier sur le conte populaire, une démonstration du club de robotique de l’école primaire El Amel de Oued Beja ainsi qu’une exposition d’artisanat traditionnel, d’outils anciens et de spécialités culinaires populaires.

La soirée sera diffusée en direct sur une chaîne de télévision privée tunisienne et sera animée par plusieurs séquences inaugurées par le poète populaire Mabrouk Abdelmaoula, suivies d’un spectacle de chant traditionnel de Ouled Troudi.

La troupe des arts populaires de Tataouine présentera un spectacle spécialement conçu pour le festival, aux côtés du groupe « Zahou El Mahfel » d’art populaire, avec la participation de plusieurs artistes et poètes populaires, dont Samah Jloul, Ramadan Hadheb, Ali Ouechichi et Fathia Ayeb.

MHA