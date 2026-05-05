La remise des prix de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis a eu lieu, samedi au Palais des expositions du Kram, lors d’une cérémonie présidée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

La ministre a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, l’importance de ce rendez-vous culturel, qui constitue un espace dynamique célébrant le livre et les professionnels du secteur, et renforce le dialogue sur les questions relatives aux enjeux du livre. Il s’agit également de créer un lien entre l’auteur et le lecteur au service de la création et de la consolidation de la place qu’occupe la Tunisie en tant que berceau de la pensée.

Mme Srarfi a salué, dans ce cadre, le grand intérêt que porte le Président de la République, Kaïs Saïed, à la culture ainsi que l’attention dont fait l’objet ce secteur dans les orientations de l’État. Cette orientation reflète une profonde conviction quant-au rôle central qu’occupe la culture dans la construction de la société et dans la consolidation de sa conscience.

La ministre a souligné, à cette occasion, que l’édition de cette Foire s’inscrit dans le cadre de l’intérêt continu porté au secteur du livre, considéré comme un pilier essentiel dans la construction et de l’ancrage des nobles valeurs humaines.

Voici les résultats des lauréats publiés en langue arabe (traduction non officielle) :

-Prix Béchir Khraief de la création littéraire dans la catégorie Roman :

Le prix a été attribué à Amina Zourrig pour Sous le pont d’Amsterdam, Dar Al Amina pour l’édition et la distribution, 2025

-Prix Ali Douagi dans la catégorie Nouvelle :

Hafidha Gara Bibane pour “Moi, la tueuse et nos ombres”, Dar Noukouch Arabiya, 2025

-Prix Tahar Haddad des études humaines et littéraires décerné ex aequo à :

Adel Khedher pour Dans l’amour et la guerre, Maison tunisienne du livre, 2026.

Mohamed Haddad pour La sécularisation de la réforme religieuse, Dar Mohamed-Ali Hammi pour l’édition, 2025.

-Prix Mustapha Khraïef de poésie :

Mohamed-Naceur Moualhi pour Pas de maison pour la fenêtre du petit-fils, Abjadiyet pour l’édition, 2026.

-Prix Sadok Mazigh de la traduction de ou vers l’arabe :

Ahmed Hizem pour D’une oasis à l’autre, Contrast édition 2026.

-Prix Fatma Haddad dédié aux études philosophiques :

Non attribué pour absence du principe de concurrence (un seul candidat s’était présenté)

-Le Prix Abdelkader Ben Cheikh, qui récompense le meilleur éditeur enfance et jeunesse a été attribué à Dar Nahnou pour la création et l’édition (Nous éditions), à Zeineb Ben Othman

-Le Prix Noureddine Ben Khedher, du meilleur éditeur tunisien a été attribué à « Pop Libris Editions» à Sami Mokkadem

Hommages :

La cérémonie a été suivie d’une série d’hommages rendus à plusieurs intellectuels et créateurs et historien :

M’hamed Hassine Fantar (historien)

Mahmoud Guettat (chercheur en musicologie)

Ezzeddine Madani (écrivain)

Moncef Mezghanni (poète)

Mohamed Ali Halouani (écrivain)

Lotfi Issa (historien)

Ahmed Hizem (professeur)

Rim Aissaoui (distinction reçue en son nom)