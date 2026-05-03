Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone le dimanche 3 mai 2026 à 21h00, au RCDE Stadium, dans le cadre de la 34e journée de Liga.

Cette rencontre est importante pour les Madrilènes, deuxièmes du championnat, qui doivent impérativement s’imposer afin de rester dans la course au titre avant un Clasico décisif prévu la semaine suivante.

Le match s’annonce donc sous haute tension, d’autant que les hommes du Real Madrid n’ont pas droit à l’erreur à ce stade de la saison.

La rencontre sera diffusée en direct à 21h00 sur la chaîne beIN Sports 1.