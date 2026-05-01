La Russe Mirra Andreeva, 8e mondiale, s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Madrid en dominant l’Américaine Hailey Baptiste (6-4, 7-6 [10/8]) jeudi, au terme d’un match disputé en 1h41.

Une première manche maîtrisée

Solide au service, Mirra Andreeva a rapidement imposé son rythme. Elle a remporté 100 % des points derrière ses premières balles dans le premier set, se contentant d’un break pour faire la différence et prendre l’avantage 6-4.

Un second set accroché

Dans la deuxième manche, la Russe de 19 ans a pris l’ascendant en réalisant le break à 3-2. Mais la rencontre s’est tendue en fin de set. Andreeva a d’abord laissé passer une balle de match, avant de concéder son service à 5-5.

Le set s’est finalement joué au tie-break, particulièrement disputé.

Une fin de match renversante

Menée 4-0 dans le jeu décisif, Andreeva a renversé la situation. Elle a sauvé trois balles de set à 6-4 puis 7-6, avant de conclure sur sa quatrième balle de match. Baptiste a cédé dans les derniers échanges.

Une troisième finale en WTA 1000

À 19 ans, Mirra Andreeva disputera samedi la troisième finale WTA 1000 de sa carrière. Elle avait remporté les deux précédentes la saison dernière, à Indian Wells et à Dubaï.