Déjà sacré champion d’Allemagne, le Bayern Munich s’est imposé à Mayence (4-3), samedi, au terme d’un scénario renversant en Bundesliga. Menés 3-0 à la mi-temps, les Bavarois ont inversé la tendance en seconde période, avec un but décisif de Harry Kane.

Une première mi-temps à sens unique

À trois jours de la demi-finale aller de Ligue des champions à Paris contre le Paris Saint-Germain, l’entraîneur Vincent Kompany a procédé à une large rotation de son effectif.

Ce choix s’est traduit par une première période difficile. Mayence a pris l’avantage grâce à Dominik Kohr (15e), Paul Nebel (29e) et Sheraldo Becker (45e+2), portant le score à 3-0 à la pause.

Des changements décisifs au retour des vestiaires

Au début de la seconde période, plusieurs cadres ont fait leur entrée, dont Harry Kane, Michael Olise et Jamal Musiala. Leur apport a rapidement changé le cours du match.

La remontée a été initiée par Nicolas Jackson (53e). Olise a ensuite réduit l’écart avec une frappe enroulée du pied gauche (73e). Musiala a égalisé (81e), avant que Kane ne donne l’avantage aux siens trois minutes plus tard.

Kane décisif et record en ligne de mire

Avec ce but, Harry Kane inscrit sa 33e réalisation de la saison en Bundesliga. Il se rapproche du record de Robert Lewandowski, auteur de 41 buts lors de la saison 2020-2021.

Le Bayern compte désormais 82 points. Le club peut encore viser le record de 91 points établi lors de la saison 2012-2013 sous Jupp Heynckes, à condition de remporter ses trois derniers matches contre Heidenheim, Cologne et Wolfsburg.