Plusieurs têtes de série mises sous pression

Le Masters 1000 de Madrid a livré une série de résultats contrastés vendredi 25 avril 2026, lors du deuxième tour du tableau masculin. Plusieurs favoris ont été bousculés, tandis que d’autres ont assuré leur qualification dans des conditions parfois serrées.

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s’est imposé face au Français Benjamin Bonzi en trois sets (6-7 [6/8], 6-1, 6-4). Après un premier set accroché, l’Italien a su hausser son niveau pour inverser la dynamique du match.

Chutes de favoris et matchs interrompus

La journée a également été marquée par la défaite du Russe Andrey Rublev (n°9), battu par le Tchèque Vit Kopriva (6-3, 6-4). De son côté, le Canadien Gabriel Diallo (n°32) a dû abandonner face au Danois Elmer Moeller après un début de match disputé (7-5, 3-3, abandon).

Autre surprise, la défaite de l’Américain Tommy Paul (n°15), éliminé par l’Argentin Thiago Tirante (7-5, 6-4).

Des matchs disputés jusqu’au bout

Plusieurs rencontres ont été particulièrement serrées, notamment celle remportée par Cameron Norrie (n°19), vainqueur du Tchèque Tomas Machac au terme d’un combat en trois sets (6-2, 6-7 [6/8], 7-6 [7/5]).

Même scénario pour Arthur Fils, qui s’est imposé face à Ignacio Buse après un match très disputé (6-7 [4/7], 7-6 [7/3], 7-5).

Confirmations et performances solides

L’Italien Lorenzo Musetti (n°6) a assuré sa qualification en battant Hubert Hurkacz (6-4, 7-6 [7/4]). Jiri Lehecka (n°11) a également poursuivi sa route en dominant Alejandro Tabilo en trois sets.

Rafael Jodar a créé la surprise en éliminant Alex De Minaur (n°5) en deux sets nets (6-3, 6-1), tandis que Dino Prizmic a pris le dessus sur Ben Shelton (n°4) au terme d’un match très disputé.

D’autres victoires notables ont été enregistrées par Arthur Rinderknech, Tallon Griekspoor et Alex Michelsen, tous vainqueurs en deux sets.