Le Real Madrid devra terminer la saison sans Eder Militao et Arda Güler. Le club espagnol a annoncé, jeudi, que les deux joueurs souffrent de blessures musculaires et devraient être indisponibles pour les dernières échéances.

Des blessures similaires à la cuisse

Selon les communiqués du club, les deux joueurs ont été diagnostiqués avec des lésions au biceps fémoral. Eder Militao est touché à la cuisse gauche, tandis qu’Arda Güler souffre d’une blessure au même endroit, mais à la cuisse droite.

Absents pour le sprint final

D’après la presse espagnole, les deux joueurs devraient manquer plusieurs semaines de compétition. Ils sont ainsi forfaits pour les six dernières journées de Liga, dont le Clasico face au FC Barcelone prévu le 10 mai.

Mondial 2026 pas remis en cause

À ce stade, leur participation à la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, n’est pas remise en question.

Un Real sous pression

Le Real Madrid, actuellement distancé de neuf points par le FC Barcelone en tête du championnat, devra réaliser un sans-faute sur les six dernières journées pour espérer revenir dans la course au titre.