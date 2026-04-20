Le coup d’envoi du Mois du Patrimoine 2026 dans le gouvernorat de Siliana a été donné samedi au Centre de stages, de vacances et de camping d’Aïn Boussadia, dans la délégation de Bargou.

Cette 35e édition du Mois du Patrimoine, placée sous le thème “Patrimoine et architecture”, est organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Elle se déroule du 18 avril au 18 mai dans les divers gouvernorats du pays.

Organisé par la Délégation régionale des Affaires culturelles en collaboration avec le complexe culturel et la Maison de la culture de Siliana, ce rendez-vous a permis de découvrir la région à travers un programme varié mêlant ateliers, expositions et visites de terrain. Une conférence scientifique intitulée “Le patrimoine et l’art de l’architecture”, visant à mettre en lumière les spécificités du patrimoine architectural local, faisait notamment partie du programme.

La déléguée régionale des Affaires culturelles, Hanen Bannajem, a précisé dans un entretien avec la correspondante de la TAP à Siliana que la zone d’Ain Boussadia a été choisie en raison de son cachet architectural unique, ainsi que celui des régions avoisinantes, telles que Ballouta, avec ses constructions traditionnelles et écologiques, réalisées à partir de terre, de bois et d’argile.

Au programme de la matinée, des intermèdes musicaux avec le saxophonniste Makram Souai, ainsi qu’une exposition de photographies sur le patrimoine architectural et naturel d’Ain Bousadia, organisée par le complexe culturel et la Maison de la culture de Siliana.

D’autres expositions ont présenté des maquettes anciennes et modernes créées par l’architecte Assala Al-Guitouni, ainsi qu’une exposition sur l’architecture intérieure et les arts de l’architecture, animée par l’Institut supérieur des arts et métiers de Siliana. Une série de 30 œuvres plastiques, réalisées par l’Union des artistes plasticiens tunisiens, ainsi que des photographies du site archéologique de Zama, par Mataâ Smadhi, ont également été exposées.

Des ateliers ont été organisés pour les élèves des écoles primaires rurales, portant sur des techniques de moulage, de construction traditionnelle, de création de maquettes, de décoration architecturale, ainsi que de dessin et de planification architecturale.

L’après-midi a été marquée par une conférence intitulée “Valorisation de l’architecture locale d’Ain Boussadia et son rôle dans le développement durable”, comprenant trois interventions : “L’architecture locale : état des lieux et perspectives”, une analyse de l’architecture spécifique à Ain Boussadia, et “L’architecture rurale et le développement local : le modèle des maisons d’hôtes”.

La journée s’est conclue par la performance “Hattaya (Transhumance), les bergers de Semmama”, du gouvernorat de Kasserine, par l’artiste Adnene Hlali.

Les festivités se poursuivront à travers diverses délégations du gouvernorat avec des événements variés incluant de la poésie populaire, des ateliers de formation, des spectacles et des récits populaires.

Cet événement marque la 35e édition du Mois du Patrimoine, qui se poursuivra jusqu’au 17 mai, avec une clôture prévue au site archéologique de Makthar, l’antique Mactaris.