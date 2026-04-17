La Maison de la culture de Hamma El Jerid, dans le gouvernorat de Tozeur, a annoncé le lancement du premier club de la région spécialisé dans le tourisme culturel avec une orientation basée sur l’usage du numérique.

Les activités débuteront dès cette fin de semaine, en concomitance avec le démarrage des festivités du Mois du patrimoine, a indiqué ce vendredi Sana Midassi, cadre d’animation et responsable du club, dans une déclaration à la correspondante de la TAP à Tozeur.

Le Mois du patrimoine est un évènement annuel organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, dans les divers gouvernorats du pays. Cette 35ème édition se tiendra du 18 avril au 18 mai, sous le thème ” Patrimoine et Architecture.

Selon la responsable, l’un des axes majeurs du projet est l’utilisation des nouvelles technologies pour moderniser l’action culturelle en la délocalisant hors des circuits institutionnels classiques. Le club prévoit ainsi d’investir les sites historiques, les zones archéologiques et les oasis de la région pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel local.

« L’objectif est de donner une dimension numérique à ces composantes culturelles pour faciliter leur promotion », a précisé Sana Midassi. A travers la création de ce club, la maison de la culture ambitionne également de transformer ce patrimoine en un véritable « moteur économique » pour cette zone du Sud-Ouest.

En ciblant la jeunesse, le club entend également sensibiliser à la protection de l’environnement et à la préservation de l’intégrité historique des monuments, selon elle.

Le programme d’activités inclut des sorties de terrain, des ateliers de photographie et de montage vidéo destinés à documenter la richesse des sites. Les premières visites se concentreront sur Hamma El Jerid (la Grande Mosquée, les mausolées, le village d’El Arg …), avant de s’étendre aux oasis de montagne, aux médinas de Tozeur et Nefta, ainsi qu’aux vestiges de Degache.