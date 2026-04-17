L’ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, a reçu le président du Syndicat des Entreprises du Tourisme (SETO), Patrice Caradec, dans le cadre d’une rencontre tenue à l’ambassade, consacrée à la promotion de la destination tunisienne sur le marché français.

Les deux parties ont mis en lumière les atouts de la Tunisie en tant que destination de choix pour les voyageurs français. Elles ont envisagé une série d’actions promotionnelles ciblées, visant à renforcer l’attractivité du produit touristique tunisien. La diversification de l’offre, notamment autour du tourisme durable et responsable, constitue l’un des axes prioritaires de cette stratégie. Cette orientation s’appuie sur l’inscription récente du « Géoparc de Dahar » sur la Liste des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO, un atout majeur pour le positionnement de la Tunisie sur le segment de l’écotourisme.

Selon les canaux officiels de l’ambassade, la rencontre s’est déroulée en présence de la représentante générale de Tunisair en France, Hayet Bouali, ainsi que du représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) en France, Lotfi Mani.