Dans un marché dynamique, le benchmark a clôturé la séance de jeudi sur une note d’optimisme, enregistrant une envolée de 0,63 % à 15 716,25 points, dans un volume bien garni de 226,3 MD, et ce, grâce à la réalisation de quatre transactions de blocs portant sur le titre SOTUVER d’une valeur totale avoisinant les 211 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 53 mille dinars, l’action du papetier s’est appréciée de 5,7 % à 2,790 D.

Le titre PGH a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 4 % à 25,550 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,5 MD sur la séance.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un modeste flux de 37 mille dinars, l’action du cimentier a trébuché de 4 % à 0,730 D.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a avancé de 3,6 % à 17,590 D. La valeur a amassé un volume global de 211,9 MD sur la séance, grâce à la réalisation de quatre transactions de blocs d’une valeur totale avoisinant les 211 MD.