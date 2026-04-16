Le directeur, gestionnaire d’investissements de la société de capital-risque “216 Capital“, Hassen Arfaoui, a été sélectionné parmi les quatre bénéficiaires d’une bourse complète pour rejoindre “VC Unlocked: Silicon Valley”, un programme immersif de référence mondiale pour l’enseignement mondial et en ligne, co-developpé par le Centre d’ingénierie de Stanford et “500 Global”, l’un des fonds d’investissement seed, les plus actifs au monde.

Cette bourse, attribuée a Hassen Arfaoui, spécialisé dans l’investissement early-stage au sein des écosystèmes startup africains, distingue un nombre restreint d’investisseurs reconnus pour la qualité de leur parcours et leur capacité à faire évoluer les dynamiques du capital-risque, indique la société “216 Capital”, basée à Tunis et fondée en 2021.

Le gestionnaire d’investissements tunisien se place, ainsi, au sein d’une cohorte internationale composée d’associés commandités, d’associés commanditaires et d’investisseurs seniors, issus de fonds de venture capital de premier plan, de bureaux de gestion de patrimoine et d’institutions, opérant dans plus de 30 pays.

Une avancée majeure pour le capital-risque africain

Hassen Arfaoui a construit sa trajectoire à la croisée de la gestion de fonds de niveau institutionnel et des écosystèmes de startups africaines à forte croissance. Il a déployé des investissements dans des secteurs stratégiques tels que la technologie financière, la logistique, le Software as a Service Business-to-Business (SaaS B2B), la technologie de la santé, les technologies de l’éducation…Sa sélection en tant que lauréat de cette bourse prestigieuse illustre la montée en puissance du capital-risque africain, désormais reconnu comme une classe d’actifs crédible, structurée et à fort potentiel sur la scène internationale.

A cette occasion, Hassen Arfaoui a déclaré “Ce programme de référence combine des enseignements académiques solides en venture capital avec l’expérience concrète de professionnels reconnus de la Silicon Valley. J’ai hâte de mettre ces apprentissages au service de l’écosystème startup africain, là où les enjeux sont particulièrement importants».

Délivré conjointement par 500 Global et le Stanford Engineering CGOE, VC Unlocked est universellement reconnu comme le programme immersif de référence pour les professionnels du capital-risque. Depuis sa création en 2015, le programme a formé plus de 450 investisseurs représentant plus de 240 fonds. L’admission se fait exclusivement par nomination. Les bourses sont réservées aux profils alliant professionnalisme et engagement à faire avancer l’industrie du venture.

216 Capital” est une société de capital-risque en seed et pre-seed (en phase de pré-amorçage et amorçage) spécialisée dans les entreprises technologiques. Elle investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.