L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a annoncé, ce mercredi, le lancement d’une enquête nationale de grande envergure visant à élaborer une feuille de route opérationnelle pour le développement du secteur de l’huile d’olive et à lever les contraintes structurelles auxquelles fait face le secteur oléicole tunisien.

Menée en partenariat avec la Commission parlementaire de l’agriculture, cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions engagées par l’OIT pour renforcer le rôle de l’ingénieur tunisien dans la valorisation des secteurs stratégiques nationaux.

L’enquête, annoncée sur les réseaux sociaux de l’OIT, s’adresse à l’ensemble des experts, ingénieurs et acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’huile d’olive. Elle vise à consolider la position de ce produit, considéré comme un pilier de l’économie nationale, et à améliorer la compétitivité du secteur aux niveaux national et international.

L’OIT invite ainsi l’ensemble des professionnels concernés à contribuer activement à cette démarche en partageant leurs avis, propositions et expertises.

La participation à l’enquête se fait exclusivement en ligne, soit en scannant le code QR diffusé par l’Ordre, soit via le lien suivant : httpss://shorturl.at/BVojQ.

Cette initiative s’inscrit, plus largement, dans la dynamique portée par l’OIT visant à renforcer le rôle moteur de l’expertise technique dans la promotion des secteurs stratégiques nationaux, conformément aux objectifs de développement durable et de souveraineté économique.