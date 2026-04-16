La France et la Tunisie ont convenu, les 14 et 15 avril, de renforcer leur coopération en vue de garantir un environnement numérique plus sûr pour les mineurs, à l’issue de la visite de deux jours de la Haute Commissaire française à l’Enfance, Sarah Elhairy.

Ponctuée de rencontres institutionnelles et d’actions de sensibilisation, cette mission visait à consolider la protection des mineurs dans le cyberespace et à approfondir la collaboration franco-tunisienne sur les bonnes pratiques.

Au cours de son déplacement, Sarah Elhairy a tenu des entretiens avec plusieurs départements ministériels tunisiens. Elle s’est notamment entretenue avec les responsables du ministère de la Famille et de la Femme ainsi que du Centre national de l’informatique pour l’enfant, pour échanger sur les dispositifs de protection des mineurs en ligne, notamment le programme des « Ambassadeurs de la sécurité numérique ».

Une séance de travail avec le ministère des Technologies de la communication et l’Agence nationale de la cybersécurité a, par ailleurs, permis d’explorer des pistes afin de renforcer la collaboration sur la sécurité numérique des plus jeunes.

Les échanges avec le ministère de l’Éducation ont, quant à eux, porté sur l’intégration des enjeux de la protection numérique dans les parcours éducatifs, notamment à travers des actions de sensibilisation adaptées aux différents cycles scolaires.

Relayée sur les canaux officiels de l’ambassade de France en Tunisie, la visite a également donné lieu à un dialogue approfondi avec les acteurs de la société civile et de l’écosystème du numérique éducatif. Une table ronde organisée à l’Institut français de Tunisie a réuni des experts, des startuppeurs et des professionnels des médias, mettant en lumière des initiatives innovantes telles que QLM, TACIR et Yallab, en faveur d’un numérique éducatif inclusif et sécurisé.

Sarah Elhairy s’est par ailleurs rendue au Centre d’accompagnement psychologique et éducatif de l’association Health & Psychology, engagée dans la protection et la défense des droits de l’enfant.

La sensibilisation des jeunes a constitué un axe central de cette mission. À ce titre, elle a échangé avec des élèves de l’école Robert Desnos, relevant du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), sur les risques de la désinformation et des « fake news », afin de les outiller face aux défis du monde numérique.

Cette visite a permis de consolider les liens entre les deux pays, de favoriser le partage de bonnes pratiques et d’identifier des pistes de coopération concrètes pour mieux protéger les enfants dans un environnement numérique en constante évolution.