Des députés de l’Assemblée des représentants du peuple ont appelé mardi à renforcer la traduction du rapprochement politique entre la Tunisie et l’Algérie en projets concrets de coopération, à l’occasion d’une séance de travail au Palais du Bardo avec une délégation parlementaire algérienne.

Les participants ont insisté sur la nécessité de transformer les relations bilatérales en programmes économiques et sociaux tangibles, notamment à travers la mise en place d’une zone de libre-échange et le développement d’initiatives communes dans les domaines de la jeunesse et du sport.

Ils ont également souligné l’importance de structurer davantage la coopération parlementaire par la création d’une commission supérieure conjointe chargée du suivi des dossiers stratégiques, appelant à renforcer la coordination et la concertation entre les deux institutions législatives.

Cette rencontre, qui a réuni des membres du Parlement africain et du groupe d’amitié tuniso-algérien ainsi que des représentants de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation algériens, s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations parlementaires entre les deux pays.

Les deux parties ont réaffirmé la solidité des liens historiques et fraternels entre Tunis et Alger, marqués par une convergence de vues sur plusieurs questions régionales et internationales, ainsi que par une volonté commune de renforcer l’action conjointe au sein des instances africaines et internationales.