Les participants à une rencontre entre le consul général de Tunisie à Düsseldorf, Mustapha Ziri, et des représentants d’associations tunisiennes locales ont proposé la création d’un espace baptisé « Maison de Tunisie » dans cette ville allemande, selon un communiqué officiel publié mardi.

Ce lieu serait destiné à accueillir des activités culturelles et sociales, à renforcer le lien des nouvelles générations avec leur identité et à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

Les discussions ont également porté sur les préparatifs du retour estival de la communauté tunisienne, les participants insistant sur la nécessité de simplifier les procédures administratives et de répondre rapidement aux préoccupations des ressortissants.

La rencontre a permis, en outre, d’examiner la situation de la communauté tunisienne dans cette circonscription consulaire et d’explorer les moyens de dynamiser l’action associative.

Le consul général a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner les Tunisiens à l’étranger et à améliorer la qualité des services consulaires, tout en saluant le rôle des associations dans le renforcement de la cohésion communautaire.

De leur côté, les participants ont exprimé leur volonté de contribuer activement aux initiatives communes, mettant en avant l’importance de l’action collective pour consolider les liens avec la Tunisie.