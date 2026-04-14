La Tunisie a pris part aux travaux de la 2ème édition du Forum international « A Bridge to Africa », tenue, récemment, dans la région de Ligurie, à La Spezia, (ville portuaire stratégique du nord de l’Italie), d’après un communiqué, publié mardi, par le CEPEX.

Ce forum, organisé du 8 au 10 avril 2026, vise à renforcer les partenariats entre l’Italie et les pays d’Afrique du Nord, lesquels devraient servir de passerelle dans le cadre du plan Mattei, au sein duquel la Tunisie figure parmi les pays prioritaires.

Ainsi, un workshop « Focus Tunisie » a été organisé, dans le cadre de cet évènement, permettant de mettre en avant les atouts stratégiques du pays pour l’investissement italien, ainsi que son positionnement comme plateforme de co-production tournée vers le marché africain.

Il convient de noter que « A Bridge to Africa » se présente comme un espace d’échange stratégique autour des enjeux du partenariat Nord-Sud, notamment dans les secteurs maritime, énergétique et agricole, considérés comme des piliers essentiels pour le développement et la sécurité régionale.