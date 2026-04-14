L’Association Health & Psychology a lancé une initiative solidaire visant à collecter des livres au profit des élèves du collège, du 13 au 24 avril prochain, au Centre d’accompagnement psychologique et pédagogique de l’association.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’association à soutenir l’apprentissage et à promouvoir la santé mentale chez les jeunes afin de renforcer leur goût pour la lecture.

Elle vise à créer une bibliothèque indépendante et à offrir un espace de lecture ouvert pour transmettre des connaissances et élargir les horizons de cette tranche d’âge en instaurant un environnement dynamique propice à la découverte et au partage.

Le don de livres, de dictionnaires et de matériel pédagogique constitue une contribution concrète à la réussite de ce projet visant à enrichir cette future bibliothèque qui a pour objectif d’encourager les compétences créatives des élèves.

L’association Health & Psychology (Association de psychologie et de santé) est une organisation tunisienne fondée en 2015, et a pour objectif de promouvoir la santé mentale et à soutenir l’intégration sociale des jeunes à travers les arts et la culture, et qui œuvre au développement de la recherche scientifique et à la formation des professionnels.