Dans le cadre du programme panafricain “Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs”, l’Association du Multimédia et de l’Audiovisuel (AMAVI) lance la troisième et dernière résidence de sa première cohorte à Dakar, marquant l’aboutissement d’un parcours intensif de co-création, de formation et de mentorat à destination de jeunes talents des Industries Culturelles et Créatives (ICC) en Afrique.

Après une première phase d’idéation et d’exploration menée à Tunis, puis une étape de prototypage et de structuration des projets à Rabat, cette résidence finale vient consolider les acquis des participants en les accompagnant vers la finalisation de projets solides, viables et prêts à être présentés à des partenaires potentiels, selon un communiqué de presse du programme TACIR (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche).

Une résidence réunissant des participants de Tunisie, du Maroc et du Sénégal

Réunissant des participants issus de Tunisie, du Maroc et du Sénégal, cette dernière étape se déroule du 13 au 18 avril 2026 et s’inscrit comme une phase charnière dans le parcours des 13 projets sélectionnés. L’objectif principal est de renforcer la vision narrative et l’identité créative de chaque projet, tout en validant leur faisabilité à différents niveaux : technique, économique, humain et financier.

Durant six jours, les participants prennent part, ajoute la même source, à un programme intensif alternant ateliers pratiques, sessions de mentorat et accompagnement personnalisé. Les thématiques abordées couvrent des enjeux essentiels tels que le passage d’un prototype (MVP) à un produit “investor-ready”, les tests utilisateurs et les itérations, la construction du modèle économique (Lean Canvas et Business Plan), ainsi que le développement du pitch et du storytelling.

Cette approche permet aux porteurs de projets d’affiner leurs propositions, de consolider leur stratégie de développement et d’anticiper les conditions réelles de mise en œuvre et de diffusion de leurs créations.

Une diversité de projets au croisement de la créativité et de l’innovation

Les projets accompagnés reflètent la richesse et la diversité des pratiques créatives contemporaines en Afrique, allant de plateformes numériques et médias alternatifs à des expériences immersives (VR/AR/XR), en passant par des jeux vidéo, des projets transmédia, des podcasts et des webtoons.

Cette pluralité de formats témoigne de la vitalité des ICC sur le continent et de la capacité des jeunes créateurs à investir des formes innovantes pour raconter leurs réalités, leurs imaginaires et leurs territoires.

Un Demo Day pour valoriser les projets et ouvrir de nouvelles perspectives

Le Demo Day prévu le 18 avril 2026 constitue un moment clé de restitution et de mise en visibilité. A cette occasion, les participants présenteront leurs projets devant un public de professionnels, de partenaires et d’acteurs de l’écosystème culturel et entrepreneurial.

Structuré en trois sessions dédiées aux cohortes de Tunisie, du Maroc et du Sénégal, cet événement permet de mettre en lumière l’évolution des projets tout au long du programme et de valoriser le travail accompli. Il se conclut par une remise des attestations de participation ainsi que l’annonce des lauréats bénéficiant de prix de soutien.

Au-delà de la présentation, le Demo Day offre également un espace de rencontre, d’échange et de réseautage, favorisant l’émergence de nouvelles opportunités de collaboration, de financement et de diffusion.

Vers un écosystème créatif africain interconnecté

A travers cette dernière résidence, le programme “Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs” confirme son ambition de structurer un réseau panafricain de jeunes talents, capable de porter des projets innovants et de contribuer activement au développement des Industries Culturelles et Créatives sur le continent.

En favorisant les dynamiques de co-développement entre les pays participants et en proposant un accompagnement à la fois artistique, technique et entrepreneurial, le programme pose les bases d’un écosystème créatif durable, fondé sur la collaboration, le partage d’expertises et la circulation des idées.

Cette étape à Dakar marque ainsi l’aboutissement de la première cohorte, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le déploiement futur du programme à l’échelle du continent.