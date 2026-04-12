L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, n’a pas participé à l’entraînement collectif dimanche, à trois jours du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le joueur a été touché au visage lors du match nul contre Gérone FC (1-1), vendredi.

Une blessure nécessitant des points de suture

Selon le club madrilène, Mbappé a reçu des points de suture au-dessus de l’arcade sourcilière droite après la rencontre. Il n’a pas pu s’entraîner sur le terrain en raison des douleurs et par mesure de précaution.

L’attaquant avait terminé le match avec l’arcade en sang après un coup de coude du défenseur Vitor Reis dans la surface. L’arbitre a jugé l’intervention involontaire.

Une décision arbitrale contestée

L’action a suscité la réaction de l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, qui a contesté l’absence de penalty.

« Pour moi c’est un penalty clair, ici ou sur la Lune. Cela fait une situation de plus. Personne ne comprend quand intervient la VAR et quand elle n’intervient pas. Cela commence à faire beaucoup avec les arbitres », a-t-il déclaré.

Une incertitude limitée avant le Bayern

Malgré ce contretemps, la présence de Mbappé pour le match retour à Munich n’est pas remise en cause, selon une source interne au club.

Meilleur buteur du Real Madrid avec 39 réalisations toutes compétitions confondues, l’attaquant a également partagé une image de sa blessure sur Instagram, sans commentaire.

Le Real Madrid reste en position délicate avant ce déplacement, après sa défaite 2-1 à l’aller.